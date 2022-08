Giorgia Meloni smonta la storia di Morgan che scrive il progamma di FdI (Di lunedì 8 agosto 2022) Nei giorni scorsi, aveva fatto molto sorridere quanto dichiarato da Marco Castoldi alias Morgan, che aveva parlato di un legame quasi “collaborativo” con Giorgia Meloni. Nello specifico, dopo aver negato la sua candidatura alle elezioni del 25 settembre, il cantante aveva affermato di riservare alla leader di FdI preziosi consigli in merito all’attuale campagna elettorale, in riferimento soprattutto all’utilizzo di alcuni vocaboli all’interno del programma di partito. Oggi Giorgia Meloni ha chiarito l’entità dell’aiuto di Morgan a Rtl 102.5, precisando le dichiarazioni fatte dall’artista nei giorni scorsi. Ha detto: “Morgan mi consiglia le parole da usare? Non è vero. Ogni tanto ci scriviamo. L’altro giorno mi ha scritto di essere attenti al linguaggio nel programma, ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Nei giorni scorsi, aveva fatto molto sorridere quanto dichiarato da Marco Castoldi alias, che aveva parlato di un legame quasi “collaborativo” con. Nello specifico, dopo aver negato la sua candidatura alle elezioni del 25 settembre, il cantante aveva affermato di riservare alla leader di FdI preziosi consigli in merito all’attuale campagna elettorale, in riferimento soprattutto all’utilizzo di alcuni vocaboli all’interno del programma di partito. Oggiha chiarito l’entità dell’aiuto dia Rtl 102.5, precisando le dichiarazioni fatte dall’artista nei giorni scorsi. Ha detto: “mi consiglia le parole da usare? Non è vero. Ogni tanto ci scriviamo. L’altro giorno mi ha scritto di essere attenti al linguaggio nel programma, ...

