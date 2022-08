"Comunisti! Forza e onore", "Fascista": rissa Calenda-Pd, meglio del circo (Di lunedì 8 agosto 2022) Ieri alleati, almeno fino ad ora di pranzo, oggi acerrimi nemici. Si parla ovviamente di Carlo Calenda ed Enrico Letta, di Azione e Pd, i due protagonisti della grottesca telenevole politica che ha tenuto banco in questi ultimi giorni. Rottura, rottura totale: mister Azione se na va con gran fracasso e condanna Pd e Letta non solo a sconfitta sicura, già di per sé piuttosto scontata, ma probabilmente a qualcosa che assomiglia da vicino a una catastrofe elettorale. Ma si diceva: ora sono nemici. E l'inimiciza trapela compiaciuta da quanto detto da Calenda in un'intervista al Tg5 delle 13 di oggi, lunedì 8 agosto, intervista in cui ha sparato ad alzo zero contro i dem, rispolverando uno dei refrain preferiti da Silvio Berlusconi, almeno fino a qualche anno fa: "Comunisti!". "Il Pd ha fatto prima un patto con noi e poi ha fatto un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Ieri alleati, almeno fino ad ora di pranzo, oggi acerrimi nemici. Si parla ovviamente di Carloed Enrico Letta, di Azione e Pd, i due protagonisti della grottesca telenevole politica che ha tenuto banco in questi ultimi giorni. Rottura, rottura totale: mister Azione se na va con gran fracasso e condanna Pd e Letta non solo a sconfitta sicura, già di per sé piuttosto scontata, ma probabilmente a qualcosa che assomiglia da vicino a una catastrofe elettorale. Ma si diceva: ora sono nemici. E l'inimiciza trapela compiaciuta da quanto detto dain un'intervista al Tg5 delle 13 di oggi, lunedì 8 agosto, intervista in cui ha sparato ad alzo zero contro i dem, rispolverando uno dei refrain preferiti da Silvio Berlusconi, almeno fino a qualche anno fa: "". "Il Pd ha fatto prima un patto con noi e poi ha fatto un ...

Libero_official : Al #Tg5 #CarloCalenda parla di #Pd 'alleato coi comunisti', poi twitta. 'Forza e onore'. E i verdi gli danno del 'f… - drag_on_air : 'far pagare ai ricchi più tasse dei poveri'='la forza e la violenza dei comunisti' boh a voi il denaro vi ha violentato i neuroni - Piero69553229 : @ultimo1973 Ma dove li vedi i comunisti in Italia? I legami con la Russia in Italia li hanno la Lega, forza Italia… - anna29723176 : #lariachetirala7 ma andate a cagare, stronzi comunisti, siete ancora sbronzi, della cagata del vostro calenda, #iovotoLega forza Salvini - Gimmi52296693 : @EnricoLetta @europaverde_it @SI_sinistra Divieti e restrizioni, libertà vietate, sono state imposte con la forza d… -