Come fa Carmen Di Pietro ad essere sempre così in forma? E’ lei a svelarlo (Di lunedì 8 agosto 2022) Carmen Di Pietro è sempre in forma smagliante, sapete qual è il suo segreto? E’ lei stessa a svelarlo ai suoi follower. Carmen Di Pietro è tornata dall’Honduras dopo più di tre mesi trascorsi sull’isola. Nel reality ci ha fatto ridere e divertire mostrando una personalità sicuramente scoppiettante e molto esuberante. Quando aveva qualcosa da L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 8 agosto 2022)Diinsmagliante, sapete qual è il suo segreto? E’ lei stessa aai suoi follower.Diè tornata dall’Honduras dopo più di tre mesi trascorsi sull’isola. Nel reality ci ha fatto ridere e divertire mostrando una personalità sicuramente scoppiettante e molto esuberante. Quando aveva qualcosa da L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

roberta5995 : @camillaAC6 e per me sono anime gemelle anche shane e carmen, come la mettiamo? poi dai quiara così tanto amore del… - carmen__17_ : RT @mezzamelaa: in realtà non lo conosco ma è come se lo conoscessi da una vita, voglio così tanto bene a questo ragazzo - carmen__17_ : RT @turbojr_: Buongiorno tesori come state? Mi mancate, non vedo l’ora di vedervi?? - carmen_distaso : RT @RobertoMerlino1: Ma a #Crosetto , mai nessun giornalista durante le sue innumerevoli comparsate tv, chiede come mai Fratelli d’Italia h… - Lucajuventuscr7 : @merola_carmen @Maryjo164 @Loliya_87 Quindi allora bisogna colpire l'altra persone anche se sono menzogne come stat… -