Caserta non fa drammi: “Consapevoli delle difficoltà, ho visto miglioramenti” (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiGenova – Le parole di Fabio Caserta al termine della sfida valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia che ha visto il Benevento giocare sul campo del Genoa. L’allenatore calabrese ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ferraris” per affrontare la formazione di Alexander Blessin. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega nel post partita. Prestazione – Non parlerei di approccio sbagliato, abbiamo sbagliato nella gestione della palla. Siamo partiti bene, contro una signora squadra, costruita per stravincere il campionato. Le difficoltà sono dovute dalla pressione alta, abbiamo sbagliato nelle giocate semplici. Eravamo stati bravi a riaprirla e, nel secondo tempo, abbiamo preso il rigore nel nostro momento migliore e ne abbiamo risentito. Di positivo c’è l’aver lottato, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiGenova – Le parole di Fabioal termine della sfida valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia che hail Benevento giocare sul campo del Genoa. L’allenatore calabrese ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ferraris” per affrontare la formazione di Alexander Blessin. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega nel post partita. Prestazione – Non parlerei di approccio sbagliato, abbiamo sbagliato nella gestione della palla. Siamo partiti bene, contro una signora squadra, costruita per stravincere il campionato. Lesono dovute dalla pressione alta, abbiamo sbagliato nelle giocate semplici. Eravamo stati bravi a riaprirla e, nel secondo tempo, abbiamo preso il rigore nel nostro momento migliore e ne abbiamo risentito. Di positivo c’è l’aver lottato, ...

