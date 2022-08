Calciomercato in uscita, tanto lavoro per Giuntoli: le ultime su Gaetano e Zerbin (Di lunedì 8 agosto 2022) Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è al lavoro per cercare di far quadrare il Calciomercato del Napoli fra entrate e uscite. Tanti i calciatori ceduti in questa sessione, fra cui addii molti dolorosi come quello di Koulibaly. Da valutare anche la posizione di Fabian Ruiz, su cui il pressing del Psg è sempre più forte. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport segnala le ultime novità riguardo gli esuberi da piazzare: al rosa azzurra presenta infatti al momento 28 giocatori di cui molti con le valigie pronte. Foto: Getty Images- Alessio Zerbin Calciomercato Napoli, le ultime sulle uscite Fra i giocatori da piazzare, alcuni giovanissimi come Costanzo e Zedadka, per cui si prospetta un prestito in Serie C, così come per i portieri Marfella e Idasiak. Per ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 8 agosto 2022) Il ds del Napoli Cristianoè alper cercare di far quadrare ildel Napoli fra entrate e uscite. Tanti i calciatori ceduti in questa sessione, fra cui addii molti dolorosi come quello di Koulibaly. Da valutare anche la posizione di Fabian Ruiz, su cui il pressing del Psg è sempre più forte. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport segnala lenovità riguardo gli esuberi da piazzare: al rosa azzurra presenta infatti al momento 28 giocatori di cui molti con le valigie pronte. Foto: Getty Images- AlessioNapoli, lesulle uscite Fra i giocatori da piazzare, alcuni giovanissimi come Costanzo e Zedadka, per cui si prospetta un prestito in Serie C, così come per i portieri Marfella e Idasiak. Per ...

