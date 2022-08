Calcio | Lazio | Provedel firma un contratto di 5 anni

(Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago. - (Adnkronos) - Visite mediche completate per Ivan, che subito dopo aver svolto i controlli medici di rito ha anche posto la suasul nuovocon la. Secondo quanto riporta Sky Sport, l'accordo con cui l'ex portiere dello Spezia in biancoceleste è di durata quinquennale.

Delle altre tre squadre di prima fascia, laha inserito il centrocampista brasiliano MARCOS ANTONIO e il portiere portoghese MAXIMIANO . L'Atalanta si è limitata per ora all'anglo - nigeriano ...ROMA - Laè quasi pronta, manca meno di una settimana all'inizio della stagione e la squadra sembra praticamente completa. Con l'arrivo di Ivan Provedel archiviata pure la situazione portieri. E ora Il ...La caviglia dello spagnolo sta bene, Patric in vantaggio su Gila, Casale unico out per squalifica: le strategie del tecnico biancoceleste in vista della prima di campionato contro il Bologna ...