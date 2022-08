(Di domenica 7 agosto 2022) Chiuso il terzetto dei portieri in casa. Con Provedel e Maximiano che si giocheranno il posto da titolare restava solo da sciogliere il...

LALAZIOMIA : Lazio, Furlanetto o Adamonis: ecco chi sarà il terzo portiere - negronesta : LAZIO (4-3-3) - Maximiano; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile… -

Calciomercato.com

(4 - 3 - 3): Maximiano; Lazzari (dal 34 st Hysaj), Patric (dal 14 st Gila), Romagnoli (dal ... A disposizione: Adamonis,, Radu, Kamenovic, Kiyine, Bertini, Romero, Raul Moro. ...(4 - 3 - 3): Luis Maximiano; Lazzari (78' Hysaj), Patric (59' Gila), Romagnoli (78' Casale), ... A disp.: Adamonis,, Radu, Kamenovic, Bertini, Kiyine, Romero, Moro. All. Sarri. Ammoniti:... Lazio, Furlanetto o Adamonis: ecco chi sarà il terzo portiere Altro 0-0 dopo quello visto contro il Qatar, nessuna vittoria nelle ultime 3 amichevoli (pesa anche la sconfitta contro il Genoa in Austria). La Lazio tornerà ad allenarsi a Formello, saranno giorni d ...Ad una settimana dall’inizio del campionato la Lazio non va oltre il pareggio nel Trofeo Città di Valladolid. I padroni di casa hanno menato le danze nel primo tempo con un pressing uomo contro uomo a ...