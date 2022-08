(Di domenica 7 agosto 2022) Davanti all’accordo tra Pd e Sinistra Italiana e, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli avrebbero fatto meglio ad andarsene da soli. Ne è sicuro Fausto, ex leader di Rifondazione comunista e già presidente della Camera, che in un’intervista a Repubblica boccia senza appello l’intesa firmata ieri al Nazareno. Un accordo sostanzialmente perdente, secondo, che almeno alla sinistra non porterà nulla di buono: «l’accordo stabilisce una gerarchia tra un fronte neo-conservatore e i. C’è un’alleanza tra Pd e Calenda, che è il socio di maggioranza e che propone unleonino nei confronti degli altri che vi vogliono accedere». Ma con la sinistra fuori dalperò, chiede Concetto Vecchio su Repubblica, non si rischiava di far ...

Open

...contraddittoria da far apparire'unione di Prodi e... dice: "So solo che Emma Bonino non'ho confermata come ministro ... Eppure c'è dell'in Renzi. Ora punta al 3% per entrare in ......contraddittoria da far apparire'unione di Prodi e... dice: "So solo che Emma Bonino non'ho confermata come ministro ... Eppure c'è dell'in Renzi. Ora punta al 3% per entrare in ... L’amarezza di Bertinotti sul patto Pd-Verdi-SI: «Faranno solo da portatori d’acqua: così non si vince»