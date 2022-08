Il rublo tiene in piedi l’economia e attutisce le sanzioni Per ora

Corriere della Sera

Suonava più o meno così: Draghi non ci dice a cosa stiano servendo le sanzioni, a Mosca gli effetti si sentono relativamente, ilè forte e così via. Altri post, tanto per dare un'idea, sono ......scenario che stupisce se siconto della severità delle sanzioni occidentali e dell'esodo di aziende straniere. Leggi Anche La banca centrale russa taglia i tassi all'11% per frenare il. ... L’economia russa tiene (e il rublo recupera sul dollaro), le sanzioni contro Mosca funzionano davvero En las regiones conquistadas por las fuerzas rusas, cortadas del resto de Ucrania, las comunicaciones son escasas y las informaciones parciales. La AFP pudo entrar en contacto estas últimas semanas co ...