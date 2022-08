Bagnaia trionfa a Silverstone | “Vittoria più bella della carriera”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 7 agosto 2022) Francescoè al settimo cielo per aver vinto il Gp di Gran Bretagna di MotoGp. Sul circuito di, il pilotaDucati ha centrato la secondaconsecutiva dopo quella di Assen, precedendo Maverick Vinales. Nell’intervista post gara, “Pecco” ha ammesso: “Il lavoro ha fatto un lavoro incredibile. Questala considero la migliore che ho ottenuto in. Non è mai semplice, ma oggi abbiamo sofferto di più”. Il pilota italiano, infatti, aveva dovuto fare i conti con delle prove libere complicate, culminate con il quinto posto conquistato in qualifica.ha quindi spiegato cosa è cambiato nella domenica, la giornata decisiva di ogni weekend del motomondiale: “Non è stato semplice, perché per tutto il weekend abbiamo avuto ...