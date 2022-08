sportli26181512 : Audero l’anti-rigori: 'Così io e la mia Samp ci isoliamo dai problemi': Audero: 'Il rigore parato contro il Genoa r… -

Bisognerà cambiargli l'appellativo. Emilera per tutti "the derby hero", l'eroe del derby, dopo il rigore parato a Criscito al 49' della ripresa nell'ultima stracittadina, che blindò il successo blucerchiato. Era il 30 aprile. Venerdì ...Probabile formazione Sampdoria (4 - 5 - 1):; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Augello; Candreva, Thorsby, Vieira, Rincon, Sabiri; Caputo. All. Giampaolo. Sampdoria tra assenze e novità: la formazione anti-Parma Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha parlato dopo il successo in Coppa Italia contro la Reggina, esternando le proprie sensazioni ...