Valdaora, alluvione e frane. Distrutto un ponte | video (Di sabato 6 agosto 2022) I violenti temporali che ieri pomeriggio si sono abbattuti sull'Alto Adige hanno fatto danni ingenti. Questo video è stato girato a Valdaora, vicino a Brunico, Si vede un torrente esondare e con la sua forza distruggere un ponte pedonale usato dagli escursionisti.Scene simili in Val di Fassa, con centinaia di persone evacuate

