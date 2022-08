Ultime Notizie – Messina, abusi sessuali su figlio disabile di 7 anni: arrestata 46enne (Di sabato 6 agosto 2022) A denunciarla è stato il padre del piccolo che ha trovato sul cellulare dell’altra figlia, anche lei minorenne, un file audio abusi sessuali sul figlio di 7 anni, affetto da disabilità psico-motoria. E’ questa l’accusa con cui gli agenti del commissariato di Capo d’Orlando, nel Messinese, hanno arrestato la mamma del bambino, una donna di 46 anni. A denunciarla è stato il padre che ha trovato sul cellulare dell’altra figlia, anche lei minorenne, un file audio in cui si sentivano le voci della mamma e del bambino e si capiva che la donna compiva atti sessuali sul figlio. La mamma toccava il bambino nelle parti intime e a sua volta il piccolo, su richiesta della donna, faceva lo stesso. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore di Patti Alice Parialò, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 6 agosto 2022) A denunciarla è stato il padre del piccolo che ha trovato sul cellulare dell’altra figlia, anche lei minorenne, un file audiosuldi 7, affetto da disabilità psico-motoria. E’ questa l’accusa con cui gli agenti del commissariato di Capo d’Orlando, nel Messinese, hanno arrestato la mamma del bambino, una donna di 46. A denunciarla è stato il padre che ha trovato sul cellulare dell’altra figlia, anche lei minorenne, un file audio in cui si sentivano le voci della mamma e del bambino e si capiva che la donna compiva attisul. La mamma toccava il bambino nelle parti intime e a sua volta il piccolo, su richiesta della donna, faceva lo stesso. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore di Patti Alice Parialò, ...

