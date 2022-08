Traffico Roma del 06-08-2022 ore 19:30 (Di sabato 6 agosto 2022) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione non molto il Traffico registrato in queste ore sulle strade della capitale a Setteville di Guidonia chiusa per un incendio via Tiburtina all’altezza di via della Tenuta del Cavaliere è sempre per un incendio chiusa a Cesano di Roma via Monte Sant’Andrea si rallenta poi Sono entrambe le carreggiate della via Appia tra l’aeroporto di Ciampino ed il raccordo anulare dove si transita su carreggiata a causa di lavori in corso lavori nel programma questa notte sulla via Pontina dalle 21:30 alle 6 di domani sarà chiuso il tratto tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima il Traffico è deviato sulla laterale all’altezza Spinaceto per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it da Ivan Valente una buona serata un servizio a cura della c e ... Leggi su romadailynews (Di sabato 6 agosto 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione non molto ilregistrato in queste ore sulle strade della capitale a Setteville di Guidonia chiusa per un incendio via Tiburtina all’altezza di via della Tenuta del Cavaliere è sempre per un incendio chiusa a Cesano divia Monte Sant’Andrea si rallenta poi Sono entrambe le carreggiate della via Appia tra l’aeroporto di Ciampino ed il raccordo anulare dove si transita su carreggiata a causa di lavori in corso lavori nel programma questa notte sulla via Pontina dalle 21:30 alle 6 di domani sarà chiuso il tratto tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima ilè deviato sulla laterale all’altezza Spinaceto per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona serata un servizio a cura della c e ...

