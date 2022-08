Traffico Roma del 06-08-2022 ore 15:30 (Di sabato 6 agosto 2022) Luceverde Roma Bentrovati a questo appuntamento Buon pomeriggio da Simona Cerchiara sulla via Appia abbiamo lavori e rallentamenti tra il raccordo anulare Ciampino per il resto Traffico complessivamente regolare sulla via Flaminia fino a poco fa un incendio in zona Saxa Rubra procedere con prudenza partiti in molti pochi gli spostamenti in città ma giorno vi mento sul litorale serata di spettacoli in via dei Cerchi in via dei Fori Imperiali restrizioni per la circolazione insalata nella zona della Circo Massimo prestare attenzione e con questo per il momento di tutto dettagli di queste altre notizie nel sito Roma.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di sabato 6 agosto 2022) LuceverdeBentrovati a questo appuntamento Buon pomeriggio da Simona Cerchiara sulla via Appia abbiamo lavori e rallentamenti tra il raccordo anulare Ciampino per il restocomplessivamente regolare sulla via Flaminia fino a poco fa un incendio in zona Saxa Rubra procedere con prudenza partiti in molti pochi gli spostamenti in città ma giorno vi mento sul litorale serata di spettacoli in via dei Cerchi in via dei Fori Imperiali restrizioni per la circolazione insalata nella zona della Circo Massimo prestare attenzione e con questo per il momento di tutto dettagli di queste altre notizie nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Roma : ?? Torna la neve d'agosto a #Roma: domani sera il 'miracolo' a #SantaMariaMaggiore. Dalle 21 alle 24 rievocazione s… - LuceverdeRoma : ?? #Autostrade #Traffico - #Esodo estivo ?? ?? sabato #6agosto giornata di spostamenti verso località turistiche ? ?… - muoversintoscan : ?? In #A1 Variante traffico rallentato tra il Bivio A1 Variante e Badia in direzione #Roma #viabiliTOS - muoversintoscan : ?? In #A1 viaggiando verso #Roma traffico rallentato tra Calenzano e Aglio #viabiliTOS - muoversintoscan : ?? In #A1 code a tratti per traffico tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione #Roma #viabiliTOS -