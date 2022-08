MotoGP, Gp Gran Bretagna 2022: Aleix Espargaro in dubbio per la gara di Silverstone (Di sabato 6 agosto 2022) Dopo la bruttissima caduta durante le FP4, ed una strenua resistenza in qualifica, la partecipazione al GP di Gran Bretagna 2022 di MotoGP di Aleix Espargaro non è certa. Lo spagnolo infatti, ha riportato un trauma importante al piede destro, e soltanto domani, con il warm-up, si capirà se lo stesso sarà della gara. Ecco le sue parole: “La caduta non ci voleva. Mi sentivo bene con la moto, stavo spingendo e l’highside è stato piuttosto violento. Il dolore è forte e va aumentando, con la squadra e con i medici abbiamo deciso di riposare fino a domani e valutare la situazione dopo il warmup. Chiaramente farò di tutto per essere in pista ma, trattandosi di una parte che viene molto sollecitata nella guida, dovremo capire se sarà possibile”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) Dopo la bruttissima caduta durante le FP4, ed una strenua resistenza in qualifica, la partecipazione al GP dididinon è certa. Lo spagnolo infatti, ha riportato un trauma importante al piede destro, e soltanto domani, con il warm-up, si capirà se lo stesso sarà della. Ecco le sue parole: “La caduta non ci voleva. Mi sentivo bene con la moto, stavo spingendo e l’highside è stato piuttosto violento. Il dolore è forte e va aumentando, con la squadra e con i medici abbiamo deciso di riposare fino a domani e valutare la situazione dopo il warmup. Chiaramente farò di tutto per essere in pista ma, trattandosi di una parte che viene molto sollecitata nella guida, dovremo capire se sarà possibile”. SportFace.

sportface2016 : #MotoGP, Gp #GranBretagna2022: Aleix #Espargaro in dubbio per la gara di #Silverstone - Sport_Fair : Brutta caduta per Aleix #Espargaro al #BritishGP Le condizioni dello spagnolo dell'Aprilia spiegate dal Dottor Cha… - massimi89529615 : RT @Agenzia_Ansa: Il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) ha conquistato pole position nel Gp di Gran Bretagna, in programma domani, con i… - sportli26181512 : Moto3, GP di Gran Bretagna a Silverstone: pole a Moreira. Rossi 4°. HIGHLIGHTS: Riccardo Rossi manca per soli 30 mi… - LiveGPit : #MotoGP GP Gran Bretagna, qualifiche: Aleix #Espargaro eroe di giornata ?? @gasa2mani -