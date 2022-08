MotoGP, GP Gran Bretagna 2022. Aleix Espargarò il più rapido in FP3. Francesco Bagnaia si salva, 7° e direttamente in Q2 (Di sabato 6 agosto 2022) È andata in archivio anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP, ovvero il gradino decisivo per stabilire i nomi dei dieci piloti esentati dalle forche caudine del Q1, in quanto ammessi di diritto alla fase cruciale delle qualifiche del pomeriggio. La lotta è stata con il coltello tra i denti, poiché i tempi si sono abbassati notevolmente rispetto alla FP1 e FP2. Alfine, il migliore di tutti è stato Aleix Espargarò con un’Aprilia davvero a proprio agio a Silverstone, come testimoniato anche dal quinto crono di Maverick Viñales. Le due moto di Noale sono intervallate da tre Ducati, che raddrizzato un venerdì poco redditizio. Jorge Martin, Jack Miller e Johann Zarco hanno tutti graffiato (anzi, forse il francese avrebbe chiuso davanti a tutti se ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) È andata in archivio anche la terza sessione di prove libere delPremio didi, ovvero il gradino decisivo per stabilire i nomi dei dieci piloti esentati dalle forche caudine del Q1, in quanto ammessi di diritto alla fase cruciale delle qualifiche del pomeriggio. La lotta è stata con il coltello tra i denti, poiché i tempi si sono abbassati notevolmente rispetto alla FP1 e FP2. Alfine, il migliore di tutti è statocon un’Aprilia davvero a proprio agio a Silverstone, come testimoniato anche dal quinto crono di Maverick Viñales. Le due moto di Noale sono intervallate da tre Ducati, che raddrizzato un venerdì poco redditizio. Jorge Martin, Jack Miller e Johann Zarco hanno tutti graffiato (anzi, forse il francese avrebbe chiuso davanti a tutti se ...

