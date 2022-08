L’ultima sorpresa di Pompei: dagli scavi una casa del ceto medio con armadio, stoviglie e un baule (Di sabato 6 agosto 2022) Un armadio rimasto chiuso per duemila anni con tutto il suo corredo di stoviglie. E poi un letto, un tavolino, un baule svuotato e lasciato aperto nella fretta degli ultimi istanti. E’ una casa del ceto medio, 5 piccole stanze più bagno e cucina affacciate però su uno splendido giardino dipinto L’ultima sorpresa di Pompei che l’Ansa visita in anteprima. Mobili modesti insieme a oggetti più preziosi. “Una realtà diffusa e poco raccontata”, dice il direttore Zuchtriegel. Il ministro Franceschini plaude: “Il parco non finisce di stupire”. Per il dg musei Osanna “la prova che è importante continuare scavare” L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 6 agosto 2022) Unrimasto chiuso per duemila anni con tutto il suo corredo di. E poi un letto, un tavolino, unsvuotato e lasciato aperto nella fretta degli ultimi istanti. E’ unadel, 5 piccole stanze più bagno e cucina affacciate però su uno splendido giardino dipintodiche l’Ansa visita in anteprima. Mobili modesti insieme a oggetti più preziosi. “Una realtà diffusa e poco raccontata”, dice il direttore Zuchtriegel. Il ministro Franceschini plaude: “Il parco non finisce di stupire”. Per il dg musei Osanna “la prova che è importante continuare scavare” L'articolo proviene da Ildenaro.it.

