Larghe vittorie in Coppa Italia per Spezia e Brescia (Di sabato 6 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Tanti gol e due nette vittorie nelle due gare del sabato pomeriggio di Coppa Italia. Passano il turno Spezia e Brescia che si sfideranno ai sedicesimi, salutano la competizione Como e Pisa nettamente battute. Lo Spezia di Gotti ha travolto 5-1 il Como privo di Fabregas. Un match che inizialmente stenta a decollare sotto il sole del Picco, i padroni di casa mantengono il possesso palla ma fanno fatica a trovare gli spazi giusti. Fin quando è Nzola a far saltare il banco al 43?, andando via di forza a Binks e battendo Ghidotti con un delizioso tocco sotto. Le Aquile hanno l'occasione del raddoppio con Verde, ma nel capovolgimento di fronte arriva il pareggio di Blanco al 55?, con la complicità di uno Zoet non perfetto. Ma lo Spezia torna subito avanti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Tanti gol e due nettenelle due gare del sabato pomeriggio di. Passano il turnoche si sfideranno ai sedicesimi, salutano la competizione Como e Pisa nettamente battute. Lodi Gotti ha travolto 5-1 il Como privo di Fabregas. Un match che inizialmente stenta a decollare sotto il sole del Picco, i padroni di casa mantengono il possesso palla ma fanno fatica a trovare gli spazi giusti. Fin quando è Nzola a far saltare il banco al 43?, andando via di forza a Binks e battendo Ghidotti con un delizioso tocco sotto. Le Aquile hanno l'occasione del raddoppio con Verde, ma nel capovolgimento di fronte arriva il pareggio di Blanco al 55?, con la complicità di uno Zoet non perfetto. Ma lotorna subito avanti, ...

