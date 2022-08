La7, botta e risposta tra Borgonovo e Caprarica: “Per rispetto alla sua camicia non la interrompo”. “Effettivamente è meglio della sua che è nera” (Di sabato 6 agosto 2022) botta e risposta a “L’aria che tira” (La7) tra i giornalisti Antonio Caprarica e Francesco Borgonovo sulla figura di Giorgia Meloni. Caprarica elogia l’atlantismo della leader di Fratelli d’Italia, ma le contesta l’amicizia con Orban e con il primo ministro polacco, Morawiecki : “Questi sono gli amici europei di Fratelli d’Italia e Orban è un nemico dell’Italia. Uno allora degli interrogativi se li pone, perché c’è il tema fondamentale dei diritti e della filosofia economica del prossimo governo, che non può essere statalista e assistenzialista. E l’Europa vuole rassicurazioni”. Non ci sta Borgonovo, che parafrasa una celebre locuzione latina, ribattendo: “Sì, amicus Orban, sed magis amica veritas (Orban mi è amico, ma più amica mi è la verità, ndr). ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022)a “L’aria che tira” (La7) tra i giornalisti Antonioe Francescosulla figura di Giorgia Meloni.elogia l’atlantismoleader di Fratelli d’Italia, ma le contesta l’amicizia con Orban e con il primo ministro polacco, Morawiecki : “Questi sono gli amici europei di Fratelli d’Italia e Orban è un nemico dell’Italia. Uno allora degli interrogativi se li pone, perché c’è il tema fondamentale dei diritti efilosofia economica del prossimo governo, che non può essere statalista e assistenzialista. E l’Europa vuole rassicurazioni”. Non ci sta, che parafrasa una celebre locuzione latina, ribattendo: “Sì, amicus Orban, sed magis amica veritas (Orban mi è amico, ma più amica mi è la verità, ndr). ...

