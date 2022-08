Caso Brusca, un pentito ora pericoloso (Di sabato 6 agosto 2022) di Giuseppe Gargani Giovanni Brusca, noto al grande pubblico per i tanti processi di mafia è stato sottoposto a misure di prevenzione dal tribunale di Palermo, e la notizia è apparsa su pochi organi di stampa perché probabilmente ritenuta di nessun rilievo. Invece il fatto è assolutamente rilevante e indicativo perché Brusca, che come “pentito“ ha recitato tutte le parti a beneficio di diversi magistrati, e quindi ha ottenuto benefici premiali è stato considerato “pericoloso“ e sarà sorvegliato speciale con obbligo di firma e con le relative misure. Brusca aveva “meritato“ la scarcerazione nel maggio 2021 per i tanti “punti” messi insieme nella lunga carcerazione, ma evidentemente ad una successiva e tardiva valutazione è stato considerato appunto “pericoloso”. Il magistrato Grasso ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 6 agosto 2022) di Giuseppe Gargani Giovanni, noto al grande pubblico per i tanti processi di mafia è stato sottoposto a misure di prevenzione dal tribunale di Palermo, e la notizia è apparsa su pochi organi di stampa perché probabilmente ritenuta di nessun rilievo. Invece il fatto è assolutamente rilevante e indicativo perché, che come ““ ha recitato tutte le parti a beneficio di diversi magistrati, e quindi ha ottenuto benefici premiali è stato considerato ““ e sarà sorvegliato speciale con obbligo di firma e con le relative misure.aveva “meritato“ la scarcerazione nel maggio 2021 per i tanti “punti” messi insieme nella lunga carcerazione, ma evidentemente ad una successiva e tardiva valutazione è stato considerato appunto “”. Il magistrato Grasso ...

Brusca sorvegliato speciale, i legali: "Decreto illogico" "Il giudizio sulla pericolosità deve essere attuale, trovo molto contraddittorio e illogico il decreto del Tribunale di Palermo. Non è un giudizio attuale su Giovanni Brusca, considerato che è sotto p ... Giovanni Brusca è un mafioso sempre pericoloso ma non pericolosissimo A un anno della conquista della libertà Giovanni Brusca è stato sottoposto alla sorveglianza speciale per le sue "frequentazioni criminali". La relazione del penitenziario di Rebibbia prima della sua ...