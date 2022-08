Calciomercato Lazio: altri contatti per Ilic (Di sabato 6 agosto 2022) Calciomercato Lazio, riprendono le trattative con l’Hellas Verona per portare in biancoceleste Ilic, scelto come sostituto di Luis Alberto La situazione Luis Alberto, non convocato per l’amichevole con il Valladolid, ha riaperto la pista Ilic. E, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, si sarebbero riaperti i contatti tra Lotito e Setti. Confermato l’interesse del patron biancoceleste, con l’intenzione di chiudere il tutto entro una settimana circa. 15 milioni, 12 di parte fissa e 3 di bonus, sarebbe la valutazione del giovane serbo. Forse stavolta ci siamo davvero per il 21enne centrocampista. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 agosto 2022), riprendono le trattative con l’Hellas Verona per portare in biancoceleste, scelto come sostituto di Luis Alberto La situazione Luis Alberto, non convocato per l’amichevole con il Valladolid, ha riaperto la pista. E, come sottolineato da Il Corriere dello Sport, si sarebbero riaperti itra Lotito e Setti. Confermato l’interesse del patron biancoceleste, con l’intenzione di chiudere il tutto entro una settimana circa. 15 milioni, 12 di parte fissa e 3 di bonus, sarebbe la valutazione del giovane serbo. Forse stavolta ci siamo davvero per il 21enne centrocampista. L'articolo proviene da Calcio News 24.

