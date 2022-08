Brescia e Spezia a valanga su Pisa e Como. Daniel Maldini esordio e gol

WiAnselmo : RT @Mediagol: Coppa Italia: passano il turno Brescia e Spezia, eliminate Pisa e Como. Il quadro - Mediagol : Coppa Italia: passano il turno Brescia e Spezia, eliminate Pisa e Como. Il quadro - NazioneLaSpezia : Coppa Italia: lo Spezia rifila un secco 5-1 al Como e ora affronterà il Brescia - zazoomblog : Coppa Italia: lo Spezia rifila un secco 5 - 1 al Como e ora affronterà il Brescia - #Coppa #Italia: #Spezia… - robertotrifilet : RT @messina_oggi: Larghe vittorie in Coppa Italia per Spezia e BresciaROMA (ITALPRESS) - Tanti gol e due nette vittorie nelle due gare del… -

Nel prossimo turno della competizione si sfideranno. Alle 21 in campo Empoli - Spal, alle 21.15 il fischio d'inizio di Torino - Palermo. Pisa -1 - 4 Un primo tempo ricco ...Trentaduesimi di finale facili per gli aquilotti con bis di Nzola e reti di Verde, Strelec e ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Trame efficaci, spirito di gruppo, la squadra di Clotet convince e tiene vivo il sogno di affrontare l’Atalanta agli ottavi ...