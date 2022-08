Bari, Mignani: “A Verona non andiamo in gita” (Di sabato 6 agosto 2022) “E’ una partita che volevamo che ci fosse, meglio una gara ufficiale contro una squadra di serie A che un’amichevole. Siamo contenti di aver passato il turno e di andare ora a misurarci con una squadra di categoria diversa“. Lo ha detto l’allenatore del Bari, Michele Mignani in vista della sfida di Coppa Italia contro il Verona al Bentegodi. “Non andiamo a fare una gita – chiarisce – ma a fare la nostra partita e a provare a vincere. Sono partite stimolanti, affascinanti, che ti mettono curiosità per capire il tuo valore anche se siamo a inizio stagione e i veri valori si vedranno più avanti. Ma abbiamo la voglia e il dovere di provare a fare il massimo”. Per quanto riguarda la formazione “per me non esiste turnover – prosegue – non ci sono titolari o riserve ma ho la curiosità di conoscere qualche ... Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) “E’ una partita che volevamo che ci fosse, meglio una gara ufficiale contro una squadra di serie A che un’amichevole. Siamo contenti di aver passato il turno e di andare ora a misurarci con una squadra di categoria diversa“. Lo ha detto l’allenatore del, Michelein vista della sfida di Coppa Italia contro ilal Bentegodi. “Nona fare una– chiarisce – ma a fare la nostra partita e a provare a vincere. Sono partite stimolanti, affascinanti, che ti mettono curiosità per capire il tuo valore anche se siamo a inizio stagione e i veri valori si vedranno più avanti. Ma abbiamo la voglia e il dovere di provare a fare il massimo”. Per quanto riguarda la formazione “per me non esiste turnover – prosegue – non ci sono titolari o riserve ma ho la curiosità di conoscere qualche ...

AntennaSud : Bari: Mignani, ‘Non andiamo a Verona in gita’ - Telebari : SSC Bari, Mignani: 'Attaccante? Non vivo di preoccupazioni, ho diverse soluzioni offensive' - #Bari #Notizie #News… - sscalciobari : Verso @HellasVeronaFC - Bari • Le dichiarazioni pre partita di mister Mignani?? «Sarà una gara stimolante: abbiamo l… - LaGazzettaWeb : Il Bari come un mosaico, Mignani aspetta rinforzi @sscalciobari @Lega_B - infoitsport : Bari, Mignani: 'Se alziamo l'asticella in B, potremmo diventare una squadra fastidiosa' -