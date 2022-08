Anna Tatangelo in bikini è esplosiva ma piovono critiche | Una hater asfalTATA (Di sabato 6 agosto 2022) Anche durante le meritate vacanze può succedere che i personaggi famosi si ritrovino a dover replicare agli haters che li attaccano sui social. E’ capitato anche ad Anna Tatangelo, che ha deciso di pubblicare alcune foto dove si può facilmente notare una forma fisica davvero invidiabile. Il corpo della famosa cantante di Sora si mantiene ancora splendidamente e sono in molti a farle i complimenti. Tuttavia non è mancato qualche commento critico a cui la showgirl ha deciso di replicare. L’ex di Gigi D’Alessio ha voluto postare queste foto durante la sua vacanza a Ibiza, ma di certo non poteva immaginare di essere criticata anche per questo. Invece diversi follower hanno fatto notare alla cantante che quelle immagini erano fortemente inopportune per una donna, per una madre e anche per un personaggio pubblico. Stando ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 6 agosto 2022) Anche durante le meritate vacanze può succedere che i personaggi famosi si ritrovino a dover replicare aglis che li attaccano sui social. E’ capitato anche ad, che ha deciso di pubblicare alcune foto dove si può facilmente notare una forma fisica davvero invidiabile. Il corpo della famosa cantante di Sora si mantiene ancora splendidamente e sono in molti a farle i complimenti. Tuttavia non è mancato qualche commento critico a cui la showgirl ha deciso di replicare. L’ex di Gigi D’Alessio ha voluto postare queste foto durante la sua vacanza a Ibiza, ma di certo non poteva immaginare di essere criticata anche per questo. Invece diversi follower hanno fatto notare alla cantante che quelle immagini erano fortemente inopportune per una donna, per una madre e anche per un personaggio pubblico. Stando ...

Sbiru29Fabio : @Nuovame2022 Cecilia in questa foto somigli ad Anna tatangelo ?? - DENUBBIO : RT @dea_channel: relax sotto l'ombrellone per la divina Anna Tatangelo??????????? - gianfrancodig15 : TI PIACE.. AGLI ORDINI.. ECCOLA. Anna Tatangelo - Averti Qui (videoclip) - GossipItalia3 : Anna Tatangelo sbaraglia tutti con un sexy bikini floreale, poi risponde alle critiche #gossipitalianews - NotizieNews2 : Anna Tatangelo umiliata per il particolare orribile nella foto: la risposta è da applausi -