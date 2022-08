WWE | Con Triple H non ci saranno più termini proibiti

(Di venerdì 5 agosto 2022) Vince McMahon si è ritirato il mese scorso, eH è stato nominato capo del team creativo WWE, un vero e proprio sogno che si è avverato per molti fan, che desideravano questo passaggio di consegne da anni. Una delle cose che indispettiva di più i fan, sotto la gestione di Vince McMahon, era il divieto di usare alcunipiuttosto comuni nel wrestling moderno, come “wrestler” e “championship belts”. Ma pare che conH al timone le parole proibitepresto un ricordo. Niente più parolacce Secondo quanto riportato da Dave Meltzer nell’ultima Wrestling Observer Newsletter, il vecchio divieto di utilizzare alcunisenza essere prima autorizzati è decaduto, ed ora le superstar WWE potranno utilizzare quelle che una volta venivano considerate “parolacce”, a Stamford. ...

