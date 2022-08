Vaiolo delle scimmie, colpiti 20 bergamaschi: nessuno è ricoverato (Di venerdì 5 agosto 2022) La malattia L’infettivologo Rizzi del «Papa Giovanni»: «I casi sono in aumento, siamo a 15mila nel mondo». La Regione ha costituito una Unità per il controllo. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 5 agosto 2022) La malattia L’infettivologo Rizzi del «Papa Giovanni»: «I casi sono in aumento, siamo a 15mila nel mondo». La Regione ha costituito una Unità per il controllo.

RobertoBurioni : 'Vaiolo delle scimmie' (in inglese monkeypox) è un nome sbagliato ma non stupitevi dell'errore: in inglese la varic… - ilpost : Gli Stati Uniti hanno dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per il vaiolo delle scimmie - LaStampa : Vaiolo delle scimmie: gli Usa dichiarano l’emergenza nazionale, i casi sono 6.600 - TommyBrain : AntiDiplomatico:Vaiolo delle scimmie. Perché nessuno vi riporta questa ricerca del New England Journal of medicine?… - IacobellisT : AntiDiplomatico:Vaiolo delle scimmie. Perché nessuno vi riporta questa ricerca del New England Journal of medicine?… -