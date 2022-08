Traffico Roma del 05-08-2022 ore 20:00 (Di venerdì 5 agosto 2022) Luceverde Roma veri trovati in studio Tiziana rimondi Traffico intenso alle porte di Roma sull’autosole code a tratti dal bivio per la 24 Roma Teramo ad Anagni in direzione di Napoli ci sei fila anche sulla formazioni di Roma sud dal raccordo anulare all’auto sole resta invece rallentamenti e code per lavori su via Appia tra l’aeroporto di Ciampino il raccordo anulare nelle due direzioni stessa situazione sulla Cassia bis Veientana 3 via della Giustiniana e raccordo anulare dalle 21 alla mezzanotte alle squillino in Piazza Santa Maria Maggiore la rievocazione storica del Miracolo della Madonna della Neve a partire dalle 20:30 oltre alla piazza verranno chiuse al Traffico via esquilino via Liberiana via Carlo Alberto è un tratto di via Merulana deviate anche le linee di bus di zona ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 agosto 2022) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana rimondiintenso alle porte disull’autosole code a tratti dal bivio per la 24Teramo ad Anagni in direzione di Napoli ci sei fila anche sulla formazioni disud dal raccordo anulare all’auto sole resta invece rallentamenti e code per lavori su via Appia tra l’aeroporto di Ciampino il raccordo anulare nelle due direzioni stessa situazione sulla Cassia bis Veientana 3 via della Giustiniana e raccordo anulare dalle 21 alla mezzanotte alle squillino in Piazza Santa Maria Maggiore la rievocazione storica del Miracolo della Madonna della Neve a partire dalle 20:30 oltre alla piazza verranno chiuse alvia esquilino via Liberiana via Carlo Alberto è un tratto di via Merulana deviate anche le linee di bus di zona ...

