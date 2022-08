Tottenham, è fatta per Udogie. All’Udinese 25 milioni (Di venerdì 5 agosto 2022) Tutto fatto per il passaggio di Udogie al Tottenham: ai bianconeri andranno 25 milioni e il ragazzo rimarrà un anno in prestito Come riportato da Il Messaggero, è fatto per il passaggio di Udogie al Tottenham. All’Udinese 25 milioni di euro e il prestito del ragazzo almeno per questa stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Tutto fatto per il passaggio dial: ai bianconeri andranno 25e il ragazzo rimarrà un anno in prestito Come riportato da Il Messaggero, è fatto per il passaggio dial25di euro e il prestito del ragazzo almeno per questa stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

aanthl : @NDjokovid @LAROMA24 È fatta è fatta Zaniolo al Tottenham!!!!! - LisiAlessio4 : @alexmo69 @daniel78ASR @hermannpilato @Idonotcombdolls Europa league era di livello fino alla finale con squadre co… - lacittanews : Roger Ibañez, autore del gol decisivo contro il Tottenham, ha rilasciato delle dichiarazioni a Romatv plus: 'E' st… - newsulcalcioita : #Rennes,è fatta per Joe #Rodon in prestito dal #Tottenham con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. - inside_ju : @Piovra La Juve ha offerto 4,5 milioni più bonus per 4 anni al giocatore. Il Tottenham 5,5. Soltanto che l’offerta… -