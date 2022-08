Salvini “Non ci saranno minestroni, maggioranza sarà chiara” (Di venerdì 5 agosto 2022) LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – “Penso che chi vincerà, vincerà di parecchio. Il voto degli italiani è sacro e dall'aria che respiro percepisco che ci sarà un voto chiaro, non ci sarà bisogno minestroni con il Pd e M5S, per cinque anni ci sarà una maggioranza chiara”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa a Lampedusa. “Fortunatamente gli italiani che incontro hanno le idee chiare, la mia ambizione è che se il centrodestra vincerà la Lega avrà più degli altri”, ha aggiunto. “L'emergenza in questo momento è e sarà il lavoro per i prossimi anni, non sono ossessionato dalla Fornero, ma il ritorno della legge Fornero sarebbe un disastro. Il lavoro è centrale, riforma delle pensioni, riforma fiscale e ... Leggi su iltempo (Di venerdì 5 agosto 2022) LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – “Penso che chi vincerà, vincerà di parecchio. Il voto degli italiani è sacro e dall'aria che respiro percepisco che ciun voto chiaro, non cibisognocon il Pd e M5S, per cinque anni ciuna”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, nel corso di un punto stampa a Lampedusa. “Fortunatamente gli italiani che incontro hanno le idee chiare, la mia ambizione è che se il centrodestra vincerà la Lega avrà più degli altri”, ha aggiunto. “L'emergenza in questo momento è eil lavoro per i prossimi anni, non sono ossessionato dalla Fornero, ma il ritorno della legge Fornero sarebbe un disastro. Il lavoro è centrale, riforma delle pensioni, riforma fiscale e ...

matteosalvinimi : #Salvini: Spero che chi non vuole andare a votare perché 'non cambia niente' cambi idea. Io prometto quello che so… - pdnetwork : Con che coraggio Berlusconi parla di PNRR? Alleato di Meloni e Salvini che quel Piano non lo hanno votato, ha fatt… - chiaragribaudo : Dopo aver preso pernacchie e fischi a Lampedusa, Salvini non contento rilancia il servizio militare obbligatorio. P… - GiusPecoraro : RT @Agricolturabio1: @ilruttosovrano @GiusPecoraro Gli abbiamo ottenuti proprio perché lui era fuori gioco. Non votiamo Berlusconi e l'Ita… - luisa_pacelli : RT @EnricoBorghi1: Salvini è andato a Lampedusa per montare lo show, ma gli è venuto male perchè non ha trovato quell’emergenza su cui vole… -