Renzi sarcastico: «Con il Pd c’è Di Maio, quello che ha abolito la povertà dal terrazzino» (Di venerdì 5 agosto 2022) Da una parte sbeffeggia Enrico Letta e compagni, che si unirebbero col diavolo pur di vincere le elezioni. Dall’altra usa toni forti, perché – correndo da solo – ha l’incubo della soglia di sbarramento. Matteo Renzi, a “Radio Anch’io”, prende di mira soprattutto i cosiddetti democratici, che poi tanto democratici non sono. «Con il Pd c’è Di Maio, quello che ha abolito la povertà dal terrazzino di palazzo Chigi. Il Pd si presta a questa sceneggiata». Lo afferma senza mezzi termini, ricordando la ridicola commedia di “Giggino” sul balcone. Renzi contro il teatrino del “gioco delle alleanze” «Dobbiamo essere seri», incalza il leader di Italia Viva. «Questo gioco delle alleanze è un incredibile teatrino, una fiction. È una commedia che non fa ridere». Probabilmente sulla ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 agosto 2022) Da una parte sbeffeggia Enrico Letta e compagni, che si unirebbero col diavolo pur di vincere le elezioni. Dall’altra usa toni forti, perché – correndo da solo – ha l’incubo della soglia di sbarramento. Matteo, a “Radio Anch’io”, prende di mira soprattutto i cosiddetti democratici, che poi tanto democratici non sono. «Con il Pd c’è Diche haladaldi palazzo Chigi. Il Pd si presta a questa sceneggiata». Lo afferma senza mezzi termini, ricordando la ridicola commedia di “Giggino” sul balcone.contro il teatrino del “gioco delle alleanze” «Dobbiamo essere seri», incalza il leader di Italia Viva. «Questo gioco delle alleanze è un incredibile teatrino, una fiction. È una commedia che non fa ridere». Probabilmente sulla ...

SecolodItalia1 : Renzi sarcastico: «Con il Pd c’è Di Maio, quello che ha abolito la povertà dal terrazzino» - niegotiziana : @robertj33399519 @Simona_Manzini @mrctrdsh Ma per favore, è quest'ultimo che, fatta la sua scelta, al posto di tace… - cesarin71864604 : @PoliticaPerJedi Tifa la smetta di fare il sarcastico. Se vuole specifiche sull’ isolamento di Renzi lo chieda alla… - BrunoDAgostino5 : @mariolavia Debbano trovare un posto per Nico Stumpo e Alfredo D'attore e con questa legge non è facile ma Pierluig… - vincenx2419 : @Friedkinismo2 @Azione_it @CarloCalenda @MatteoRichetti Era un paragone un po' sarcastico, nel senso che ormai Azio… -