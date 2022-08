“Qualcosa di speciale…”. Jasmine Carrisi è troppo felice e lo dice a tutti: l’annuncio top è servito (Di venerdì 5 agosto 2022) Jasmine Carrisi, novità in arrivo. Sta incuriosendo parecchio i propri fan la cantante figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La 21enne, nome ormai celebre nel mondo dello spettacolo e della televisione, ha fatto parlare fino a poco tempo fa per motivi, diciamo, extra-professionali. In tanti l’hanno infatti criticata per i ritocchini a cui si è sottoposta nel corso degli anni. Così lei ha deciso di rispondere specificando gli interventi affrontati. “Ho fatto solo un filler per volumizzare le labbra troppo sottili”, questo il piccolo intervento a cui si è sottoposta: “Non cerco la perfezione a tutti i costi, ma voglio superare qualche insicurezza. Il naso e gli zigomi sono quelli che mamma mi ha fatto”. Jasmine aveva anche risposto a chi l’accusava di ricevere un aiuto dalla popolarità del papà: “Le ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 agosto 2022), novità in arrivo. Sta incuriosendo parecchio i propri fan la cantante figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La 21enne, nome ormai celebre nel mondo dello spettacolo e della televisione, ha fatto parlare fino a poco tempo fa per motivi, diciamo, extra-professionali. In tanti l’hanno infatti criticata per i ritocchini a cui si è sottoposta nel corso degli anni. Così lei ha deciso di rispondere specificando gli interventi affrontati. “Ho fatto solo un filler per volumizzare le labbrasottili”, questo il piccolo intervento a cui si è sottoposta: “Non cerco la perfezione ai costi, ma voglio superare qualche insicurezza. Il naso e gli zigomi sono quelli che mamma mi ha fatto”.aveva anche risposto a chi l’accusava di ricevere un aiuto dalla popolarità del papà: “Le ...

mecna : Non ho mai capito davvero perché 31/07 vi abbia colpito così tanto, ma anno dopo anno, live dopo live, ho intuito c… - MarinaGelashvi6 : RT @Royz3554: @Zorjka4 Dimash è qualcosa di speciale, come nessun altro! Lui è fantastico! DIMASH STRANGER @dimash_official #FlyAway #Alma… - MalyskaDi : RT @Royz3554: @Zorjka4 Dimash è qualcosa di speciale, come nessun altro! Lui è fantastico! DIMASH STRANGER @dimash_official #FlyAway #Alma… - aleiapino : RT @bambinogesu: Peppe il dispettoso, Pepi il carino. Ma anche i cuginetti, la sorellina, il compagno di stanza: l'amicizia ha sempre un va… - 1VYmMDoG7vUwZfP : RT @Royz3554: @Zorjka4 Dimash è qualcosa di speciale, come nessun altro! Lui è fantastico! DIMASH STRANGER @dimash_official #FlyAway #Alma… -

Richard Gere: 'Saranno i festival a salvare l'esperienza collettiva di vedere un film' Le persone si ritrovano in modo speciale, non è qualcosa di commerciale, c'è un senso di comunità, condivisione, c'è la bellezza di condividere la narrazione e la partecipazione delle persone e delle ... X - Men The Animated Series: uno show da riscoprire ... il giorno prima della presentazione della rinascita di Matt Murdock in Daredevil Born Again e di due nuovi film sugli Avengers, il ramo dedicato all'animazione ha mostrato qualcosa in più di due ... Le persone si ritrovano in modo, non èdi commerciale, c'è un senso di comunità, condivisione, c'è la bellezza di condividere la narrazione e la partecipazione delle persone e delle ...... il giorno prima della presentazione della rinascita di Matt Murdock in Daredevil Born Again e di due nuovi film sugli Avengers, il ramo dedicato all'animazione ha mostratoin più di due ...