Oggi tornare ad avere una vita sessuale appagante anche in menopausa è davvero possibile. Dagli esercizi di visualizzazione e desiderio fino ai trattamenti innovativi, nella gallery in alto alcuni consigli della sessuologa Raffaela Di Pace per non rinunciare all'intimità (Di venerdì 5 agosto 2022) menopausa e sessualità: un tema delicato di cui molte donne faticano ancora a parlare. Durante questa fase della vita, infatti, calo del desiderio, cambiamenti del corpo come difficoltà ad avere rapporti portano molte donne a rassegnarsi all’idea di dover rinunciare ad una sessualità appagante. Una scelta, però, che può incidere molto sul benessere individuale. Cosa fare allora per tornare a vivere l’intimità in modo sereno anche nel periodo della menopausa? Lo abbiamo chiesto alla ginecologa e sessuologa clinica Raffaela Di Pace del centro Humanitas Per Lei di Humanitas San Pio X. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 5 agosto 2022)e sessualità: un tema delicato di cui molte donne faticano ancora a parlare. Durante questa fase, infatti, calo del, cambiamenti del corpo come difficoltà adrapporti portano molte donne a rassegnarsi all’idea di doverad una sessualità. Una scelta, però, che può incidere molto sul benessere individuale. Cosa fare allora pera vivere l’in modo serenonel periodo? Lo abbiamo chiesto alla ginecologa eclinicaDidel centro Humanitas Per Lei di Humanitas San Pio X. ...

bartolopietro1 : Salvini annuncia di voler tornare a #Lampedusa. Mentre l'hotspot dell'Isola si riempie, ricominica lo show della Le… - JackPetru : ?? - Accadde_Oggi : 1981 – Ronald Reagan licenzia 11.359 controllori di volo in sciopero che ignorarono il suo ordine di tornare al lavoro #AccaddeOggi - AHerSan89 : RT @FlavioMTassotti: Non solo #Wijnaldum: l'#ASRoma è tornata a parlare col #Bologna di #Schouten (sul centrocampista olandese c'è il #Tori… - mindinthemist : Oggi ho da fare ottocento mila cose non veod l'ora di tornare a casa e dormire di nuovo -