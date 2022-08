Nuovo weekend di caldo record in arrivo, ecco come affrontarlo con cibo, piante e bevande ad hoc: i consigli dell’esperto (Di venerdì 5 agosto 2022) Quello del 6 e 7 agosto si annuncia come un Nuovo weekend di caldo record, con punte di 40 gradi, cosa che ci rende indubbiamente la vita più difficile. A causa della crisi climatica dobbiamo fare i conti con la difficoltà ad addormentarci, maggiore sensazione di stanchezza e le energie che di fatto “evaporano” molto rapidamente. Con Gabriele Buracchi, biologo e nutrizionista, scopriamo allora come la natura, attraverso il cibo, le piante e le bevande può contribuire a rendere meno arduo affrontare la canicola estiva. Dottor Buracchi, cominciamo dall’acqua. Per prevenire la disidratazione, quanta dovremmo berne? Dipende anche da altri liquidi che assumiamo?“Con il caldo e l’attività fisica sudiamo e questo permette di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Quello del 6 e 7 agosto si annunciaundi, con punte di 40 gradi, cosa che ci rende indubbiamente la vita più difficile. A causa della crisi climatica dobbiamo fare i conti con la difficoltà ad addormentarci, maggiore sensazione di stanchezza e le energie che di fatto “evaporano” molto rapidamente. Con Gabriele Buracchi, biologo e nutrizionista, scopriamo allorala natura, attraverso il, lee lepuò contribuire a rendere meno arduo affrontare la canicola estiva. Dottor Buracchi, cominciamo dall’acqua. Per prevenire la disidratazione, quanta dovremmo berne? Dipende anche da altri liquidi che assumiamo?“Con ile l’attività fisica sudiamo e questo permette di ...

GamingTalker : Far Cry 6, al via il nuovo weekend gratuito ed un concorso fotografico - luisdbucci : @fdragoni io la reputo una persona seria e coerente, cosa rara e non presente in chi si candida a queste elezioni.… - MARRASVIAGGI : Regalati Dubai Un occasione unica per regalarti un fantastico long weekend nella metropoli più glamour del nuovo mi… - HRT_100_EWC : RT @AlessioPiana130: Nelle prime qualifiche ??????????????` ???????????? in ??'????'?????? sigla il nuovo (mostruoso) record italiano ???? in un weekend di gara… - DavLucia : @RobertaDalPra @bralella09 @PaolaToogoodxme @Vitality1978 @AnnaRDelorenzo @MaraBussani @meryanne61 @onlyamour Buong… -