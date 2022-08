Moderate la velocità, rischiate di investire un orso (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Il Parco nazionale della Maiella lancia un appello ai tanti turisti che si apprestano a percorrere le strade abruzzesi: la velocità è un pericolo non solo per le persone ma anche per la fauna selvatica, in particolare per gli orsi bruni marsicani, una sottospecie di orso che vive solo nell’Appennino centrale di cui si stima che ne restino solo 60 individui. “Ogni orso è un patrimonio nella biodiversità della nostra fauna – spiega Antonio Antonucci, responsabile dell’Ufficio Monitoraggio e Conservazione della Fauna – non possiamo permetterci di perdere neanche un solo individuo”. Purtroppo, gli incidenti stradali sono una delle minacce concrete, “ma il nostro comportamento può fare la differenza – continua Antonucci – Moderare la velocità e prestare molta attenzione mentre si guida sulle strade che ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 agosto 2022) (Adnkronos) – Il Parco nazionale della Maiella lancia un appello ai tanti turisti che si apprestano a percorrere le strade abruzzesi: laè un pericolo non solo per le persone ma anche per la fauna selvatica, in particolare per gli orsi bruni marsicani, una sottospecie diche vive solo nell’Appennino centrale di cui si stima che ne restino solo 60 individui. “Ogniè un patrimonio nella biodiversità della nostra fauna – spiega Antonio Antonucci, responsabile dell’Ufficio Monitoraggio e Conservazione della Fauna – non possiamo permetterci di perdere neanche un solo individuo”. Purtroppo, gli incidenti stradali sono una delle minacce concrete, “ma il nostro comportamento può fare la differenza – continua Antonucci – Moderare lae prestare molta attenzione mentre si guida sulle strade che ...

