LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: Quartararo svetta in FP2, Bagnaia fuori dalla top10 (Di venerdì 5 agosto 2022) 16.02 Riscontri molto interessanti anche per Aprilia e Suzuki, mentre una delle sorprese presenti nella top10 è la KTM di OLIVEira. 16.01 Venerdì decisamente negativo in casa Ducati ed in particolare per Bagnaia, in difficoltà sia con gomme usate che sul giro secco. Segnali positivi invece per Quartararo con la Yamaha. 15.59 Di seguito la top10 della FP2: 1 20 F. Quartararo 1:58.946 2 36 J. MIR +0.154 3 12 M. VIÑALES +0.177 4 5 J. ZARCO +0.188 5 41 A. ESPARGARO +0.207 6 88 M. OLIVEIRA +0.217 7 42 A. ...

