Ligue 1 2022/2023, esordio vincente per il Lione: Ajaccio battuto 2-1 (Di venerdì 5 agosto 2022) esordio vincente per il Lione nella Ligue 1 2022-2023. Al Parc OL la squadra di Peter Bosz ha battuto 2-1 il neopromosso Ajaccio in una partita nervosa, con due cartellini rossi. Padroni di casa avanti al 12? con Tete, al 22? il raddoppio firmato da Lacazette su rigore. Ma cinque minuti più tardi il Lione resta in dieci per l’espulsione diretta del portiere Anthony Lopes, autore di un brutto fallo da ultimo uomo. Al 31? Mangani trasforma il rigore che riapre la partita, poi nel recupero del primo tempo la due squadre tornano in equilibrio numerico per il rosso rimediato da Hamouma. Nella ripresa il Lione difende il vantaggio e porta a casa i primi tre punti della stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022)per ilnella. Al Parc OL la squadra di Peter Bosz ha2-1 il neopromossoin una partita nervosa, con due cartellini rossi. Padroni di casa avanti al 12? con Tete, al 22? il raddoppio firmato da Lacazette su rigore. Ma cinque minuti più tardi ilresta in dieci per l’espulsione diretta del portiere Anthony Lopes, autore di un brutto fallo da ultimo uomo. Al 31? Mangani trasforma il rigore che riapre la partita, poi nel recupero del primo tempo la due squadre tornano in equilibrio numerico per il rosso rimediato da Hamouma. Nella ripresa ildifende il vantaggio e porta a casa i primi tre punti della stagione. SportFace.

