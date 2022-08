"La priorità è battere i fascisti". Mugugni e consensi, cosa succede nel Pd (Di venerdì 5 agosto 2022) Le aperture ai moderati, con Renzi segretario, erano "una virata a destra", mentre ora il Pd nazionale sembra accogliere Di Maio, Carfagna e Gelmini senza polemiche roboanti Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 agosto 2022) Le aperture ai moderati, con Renzi segretario, erano "una virata a destra", mentre ora il Pd nazionale sembra accogliere Di Maio, Carfagna e Gelmini senza polemiche roboanti

