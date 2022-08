La pancia va di moda | Selena Gomez la mostra in un video su TikTok

MeglioNotizie : La pancia va di moda, Selena Gomez la mostra in video TikTok - telodogratis : Selena Gomez su Tik Tok: ‘Mi rifiuto di tirare dentro la pancia. Ora va di moda’ - fisco24_info : Selena Gomez su Tik Tok: 'Mi rifiuto di tirare dentro la pancia. Ora va di moda': La star, fiera delle sue forme, p… - CasaItaliaRadio : La pancia va di moda, Selena Gomez la mostra in video TikTok ??Leggi di più su - pleccese : La pancia va di moda, Selena Gomez la mostra in video TikTok ??Leggi di più su -

"Tira dentro la pancia" - dice una voce e Selena risponde mentre si trova sdraiata su uno yacht, "Non tiro dentro un c.... Gli stomaci veri stanno tornando fortuitamente di moda, ok". Selena Gomez non si vergogna della pancetta e senza imbarazzo la mostra a milioni di suoi fan. In un video pubblicato sul suo account TikTok, l'attrice e cantante statunitense, che ha da poco compiuto 30 anni, si mostra fiera delle sue forme.