Inter-DigitalBits, ora c’è il rischio di un’azione legale (Di venerdì 5 agosto 2022) Nuovo capitolo del caso tra l’Inter e DigitalBits, dopo le indiscrezioni legate ai mancati pagamenti da parte dello sponsor nei confronti del club nerazzurro. La società, che già aveva tolto il logo della piattaforma di criptovalute dai tabelloni pubblicitari sia al Suning Training Centre di Appiano Gentile che durante le ultime amichevoli della squadra di Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 5 agosto 2022) Nuovo capitolo del caso tra l’, dopo le indiscrezioni legate ai mancati pagamenti da parte dello sponsor nei confronti del club nerazzurro. La società, che già aveva tolto il logo della piattaforma di criptovalute dai tabelloni pubblicitari sia al Suning Training Centre di Appiano Gentile che durante le ultime amichevoli della squadra di Calcio e Finanza.

MarcoBellinazzo : DigitalBits, criptovaluta in caduta libera e ritardi nei pagamenti all’Inter @sole24ore - capuanogio : Alta tensione tra #Inter e #DigitalBits che non ha pagato la prima tranche dell’accordo: via il nome dello sponsor… - MarcoBellinazzo : Caso #DigitalBits: altro effetto collaterale negativo dello stallo nei pagamenti è che #Inter non può sottoscrivere… - CalcioFinanza : Inter-DigitalBits, ora c’è il rischio di un’azione legale - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Inter-DigitalBits, ora c’è il rischio di un’azione legale: Nuovo capitolo del caso tra l’Inter… -