Il voto cattolico in cerca d’autore. Scrive D’Ambrosio (Di venerdì 5 agosto 2022) Anche le campagne elettorali hanno i loro cliché. Uno di questi è quello sul “voto cattolico”. Essa è un’affermazione logora, che si basa su un presupposto vecchio e sterile: i cattolici, ispirati dalla loro fede, concordano o si ritrovano a votare lo stesso partito-schieramento. Anche ai tempi della Democrazia Cristiana, partito che raccoglieva i voti di molti cattolici (ma non tutti), alcuni militavano in altre compagini. Del resto, soprattutto da quando il voto in Italia si è frantumato, è cosi difficile identificare una categoria con una scelta elettorale; come se esistesse il voto “degli operai”, o quello dei “giornalisti” o “ingegneri” e così via. Va aggiunto che il voto, in molti Paesi occidentali, ha perso anche i suoi connotati “ideologici” o “familiari” (l’intera famiglia condivideva lo ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 agosto 2022) Anche le campagne elettorali hanno i loro cliché. Uno di questi è quello sul “”. Essa è un’affermazione logora, che si basa su un presupposto vecchio e sterile: i cattolici, ispirati dalla loro fede, concordano o si ritrovano a votare lo stesso partito-schieramento. Anche ai tempi della Democrazia Cristiana, partito che raccoglieva i voti di molti cattolici (ma non tutti), alcuni militavano in altre compagini. Del resto, soprattutto da quando ilin Italia si è frantumato, è cosi difficile identificare una categoria con una scelta elettorale; come se esistesse il“degli operai”, o quello dei “giornalisti” o “ingegneri” e così via. Va aggiunto che il, in molti Paesi occidentali, ha perso anche i suoi connotati “ideologici” o “familiari” (l’intera famiglia condivideva lo ...

Corrado0M : 4/ Per me (opinione personale, non intendo convincere nessuno) per un cattolico è molto più grave votare queste des… - Rizzi2Rizzi : Così in #Veneto non pigli manco un voto cattolico e industriale @CarloCalenda Chiedi al vecchio @flaviozanonato o… - cattolico_anti : @ilgiornale Se non metti per iscritto nel programma elettorale: 'IL RIPUDIO TOTALE DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE… - cattolico_anti : @AuroraLittleSun @alessio78654850 @Rinascimento65 @gparagone Se non è scritto chiarissimo e tondo nel programma ele… - Silvio600 : @P_M_1960 @civati @NFratoianni @AngeloBonelli1 @pbersani @robersperanza @GiuseppeConteIT @unionesinistra Fare un li… -