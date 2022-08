FIFA 23 Esperienza Partita: tutto quello che devi sapere! (Di venerdì 5 agosto 2022) Venerdì 5 agosto EA Sports ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a FIFA 23 denominato “Matchday Experience”, ossia Esperienza Partita: Vivi un’Esperienza calcistica straordinaria con FIFA 23 sulle piattaforme di nuova generazione, dai replay in realtà aumentata alle superfici da gioco iper-realistiche, fino all’atmosfera migliorata dello stadio. Gran parte di queste funzionalità saranno infatti disponibili L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di venerdì 5 agosto 2022) Venerdì 5 agosto EA Sports ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a23 denominato “Matchday Experience”, ossia: Vivi un’calcistica straordinaria con23 sulle piattaforme di nuova generazione, dai replay in realtà aumentata alle superfici da gioco iper-realistiche, fino all’atmosfera migliorata dello stadio. Gran parte di queste funzionalità saranno infatti disponibili L'articolo proviene da FUT Universe.

OffSideOfficiaI : RT @callme_ULTRA: CERCO CLUB X FIFA 23 (nonostante periodo feriale) ATT PS4 / PS5 Esperienza in Bio. @OffSideOfficiaI @pctransfermar… - callme_ULTRA : CERCO CLUB X FIFA 23 (nonostante periodo feriale) ATT PS4 / PS5 Esperienza in Bio. @OffSideOfficiaI… - Nkunkismo7 : RT @turricephaly: @LateintheDay @Nkunkismo7 eh questi hanno una esperienza enorme al fantacalcio e all’edit delle maglie a fifa, che ne sai… - turricephaly : @LateintheDay @Nkunkismo7 eh questi hanno una esperienza enorme al fantacalcio e all’edit delle maglie a fifa, che ne sai tu? - 1FilmAlGiorno : @NoaLanghiano E sì, con te al timone, in base alla tua decennale esperienza su FIFA e Football Manager ora avremmo… -