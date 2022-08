Dl Aiuti bis, Draghi: “Altri 17 miliardi per famiglie e imprese” (Di venerdì 5 agosto 2022) ROMA – “Queste misure oggi si aggiungono a quelle per oltre 35 miliardi di euro che abbiamo approvato dall’inizio di quest’anno per mitigare gli effetti dei rincari sui cittadini e sulle imprese. Il totale delle misure di oggi è di 15 miliardi più circa Altri 2 di misure aggiuntive: quindi si tratta di Altri 17 miliardi che vanno ad aggiungersi ai 35 già approvati”. E’ quanto ha affermato il presidente del consiglio, Mario Draghi (foto), in conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri. “Parliamo di una grossa percentuale del prodotto interno lordo, più di 2 punti percentuali. Un altro aspetto importante è che interveniamo di nuovo a saldi invariati, quindi non ricorriamo a nessuno scostamento. Possiamo farlo perché l’andamento dell’economia è di gran lunga ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 5 agosto 2022) ROMA – “Queste misure oggi si aggiungono a quelle per oltre 35di euro che abbiamo approvato dall’inizio di quest’anno per mitigare gli effetti dei rincari sui cittadini e sulle. Il totale delle misure di oggi è di 15più circa2 di misure aggiuntive: quindi si tratta di17che vanno ad aggiungersi ai 35 già approvati”. E’ quanto ha affermato il presidente del consiglio, Mario(foto), in conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri. “Parliamo di una grossa percentuale del prodotto interno lordo, più di 2 punti percentuali. Un altro aspetto importante è che interveniamo di nuovo a saldi invariati, quindi non ricorriamo a nessuno scostamento. Possiamo farlo perché l’andamento dell’economia è di gran lunga ...

