Di Marzio: Raspadori, Carnevali è a Castel di Sangro per incontrare De Laurentiis (Di venerdì 5 agosto 2022) Raspadori al Napoli. Sono ore calde. Il giornalista Sky Gianluca Di Marzio scrive che è in corso, a Castel di Sangro (in realtà a Rivisondoli quartier generale di De Laurentiis), dove il Napoli è in ritiro, un incontro tra la dirigenza del Sassuolo e quella del Napoli per cercare una prima intesa per il trasferimento. Primo faccia a faccia tra Napoli e Sassuolo per discutere di Giacomo Raspadori. Sono arrivati da poco l’ad Giovanni Carnevali e il ds Giovanni Rossi nel ritiro degli azzurri per discutere proprio dell’attaccante neroverde con Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Le parti cercheranno di capire la fattibilità dell’affare e provare a trovare una eventuale prima intesa. Raspadori è ritenuto l’attaccante ideale per ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 agosto 2022)al Napoli. Sono ore calde. Il giornalista Sky Gianluca Discrive che è in corso, adi(in realtà a Rivisondoli quartier generale di De), dove il Napoli è in ritiro, un incontro tra la dirigenza del Sassuolo e quella del Napoli per cercare una prima intesa per il trasferimento. Primo faccia a faccia tra Napoli e Sassuolo per discutere di Giacomo. Sono arrivati da poco l’ad Giovannie il ds Giovanni Rossi nel ritiro degli azzurri per discutere proprio dell’attaccante neroverde con Aurelio Dee Cristiano Giuntoli. Le parti cercheranno di capire la fattibilità dell’affare e provare a trovare una eventuale prima intesa.è ritenuto l’attaccante ideale per ...

