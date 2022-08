Carlo Calenda, da “non capisco niente di politica” ad “andremo da soli” fino all’accordo elettorale con Enrico Letta. Il videoblob (Di venerdì 5 agosto 2022) Fa, disfa, bacchetta, deride le “frattaglie di sinistra e di centro”, disdegna i grillini e i contiani, retwitta istericamente, manda a quel paese, lancia il sasso, si rimangia la parola: per chi è un habitué dei social, Carlo Calenda è ormai uno di famiglia per tutte le incontinenze “twitterine” che sparge dal suo podio virtuale e che si leggono quasi con rassegnato affetto. Le stridenti contraddizioni che caratterizzano questo politico un po’ caciarone, tra l’altro dedito all’attività social 20 ore al giorno, si sono palesate in tutta la loro evidenza nella trafelata genesi del suo accordo elettorale col Pd di Letta, patto che per settimane aveva abiurato, giurando e spergiurando sulla terzietà di Azione e di +Europa rispetto agli altri due poli, quello della destra sovranista e quello del centrosinistra. In questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Fa, disfa, bacchetta, deride le “frattaglie di sinistra e di centro”, disdegna i grillini e i contiani, retwitta istericamente, manda a quel paese, lancia il sasso, si rimangia la parola: per chi è un habitué dei social,è ormai uno di famiglia per tutte le incontinenze “twitterine” che sparge dal suo podio virtuale e che si leggono quasi con rassegnato affetto. Le stridenti contraddizioni che caratterizzano questo politico un po’ caciarone, tra l’altro dedito all’attività social 20 ore al giorno, si sono palesate in tutta la loro evidenza nella trafelata genesi del suo accordocol Pd di, patto che per settimane aveva abiurato, giurando e spergiurando sulla terzietà di Azione e di +Europa rispetto agli altri due poli, quello della destra sovranista e quello del centrosinistra. In questo ...

