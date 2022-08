Cambiamento climatico | a luglio migliaia di morti in più in Europa per il caldo record

(Di venerdì 5 agosto 2022) Insi muore di. E questa volta non è una figura retorica. Nelle settimane centrali dinel continente sono state registratediin più rispetto alla media dello stesso periodo nei 4 anni precedenti. A rivelarlo è Politico, che ha raccolto i dati resi disponibili da alcuni dei maggiori Paesi europei. Quest’anno il continente è stato investito da ondate di calore senza precedenti che hanno fatto schizzare il termometro fino ai 40 gradi centigradi anche in posti – come Londra e Amburgo – dove temperature simili non si erano mai viste. Con anomalie climatiche superiori ai 15 gradi rispetto alle medie del mese. Queste condizioni, secondo gli scienziati britannici, oggi si verificano con una frequenza 10 volte maggiore rispetto al periodo pre-industriale a causa del ...

GassmanGassmann : Il momento è drammatico, forse il peggiore di sempre,inutile ricordare il covid,la guerra,il cambiamento climatico,… - Mov5Stelle : Salario minimo, taglio del cuneo fiscale, risoluzione della questione dei crediti del superbonus, cambiamento clima… - Agenzia_Ansa : Appello di un gruppo di esperti guidato dall'Università di Cambridge sul cambiamento climatico che può trasformarsi… - arabellara : RT @goffratura: Ieri sera stavo vedendo Super Quark. Parlavano di un villaggio in Congo e di come fosse minacciato dallo sviluppo economico… - Lellina82 : RT @GassmanGassmann: Il momento è drammatico, forse il peggiore di sempre,inutile ricordare il covid,la guerra,il cambiamento climatico,la… -

Oltre che in pianura gli effetti delsi fanno dunque sentire anche in montagna - sottolinea Coldiretti - con un profondodel paesaggio con i pascoli che sono sempre ...Eden Un pianeta da salvare, ore 21:15 su La7 Il programma di approfondimento su riscaldamento globale e. I delitti del BarLume, ore 21:30 su TV8 Il ritrovamento di un cadavere e ...Il 2022 si classifica fino ad ora in Italia come l'anno più caldo di sempre con una temperatura addirittura superiore di +0,98 gradi rispetto alla media storica ma si registrano ...La provocazione del New York Times: gli esperti consigliano di evitare l’Italia per le temperature torride. Lo studio di Cambridge: di moda il Nord Europa e l’Alaska. ma l’allugamento delle stagioni c ...