Apice del caldo nel weekend | poi un po’ di fresco

(Adnkronos) – Apice del caldo nel weekend. Il10 maggio per l'Italia è iniziata una delle peggiori e lunghe fasi calde degli ultimi anni, forse più intensa anche di quella dell'estate 2003. Ben cinque ondate di calore africano hanno investito l'Italia senza significative interruzioni, con temperature vicine o superiori ai 40°C all'ombra: siamo più caldi di alcune zone del Marocco, abbiamo il mare bollente quasi come il Mar Rosso ed il Golfo Persico, Genova e molte altre città italiane registrano notti tropicali da giugno senza interruzione: non è piacevole dormire con temperature che non scendono sotto i 20°C nemmeno nelle ore finali del buio notturno. C'è poi lo zero termico che ha raggiunto i 5000 metri e che stabilmente si è posizionato sui 4800 metri da metà luglio, portando valori positivi di temperatura anche sul Monte Bianco, ...

