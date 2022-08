Xiaomi 12 Lite è lo smartphone perfetto per i selfie con un tocco di stile in più

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 4 agosto 2022) Il nuovo12è uscito in Italia con un bel carico di aspettative: proporre un’alternativa economica per una delle serie che ha più sorpreso nel corso dell’anno e cercando di replicare il successo del 12 Pro in una fascia di mercato più bassa, quella sotto ai 500 euro. Un bacino più ampio in cui il concorrenza è altissima: dal Nothing Phone 1, uscito da pochi giorni, al Galaxy S21 FE senza dimenticare lo OnePlus Nord 2 o l’iPhone SE 2022. In mezzo a tanti giganti, lo12sa dire la sua pur senza proporre qualcosa di davvero innovativo: ha un buon processore che non scalda molto nell’uso quotidiano, una tripla fotocamera dove la fa da padrone il sensore principale da 108 MP e un buon display AMOLED da 6,55 pollici con HDR10+ e Dolby Vision che offre un’esperienza visiva di primissimo livello. ...