Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2022 ore 10 | 30

(Di giovedì 4 agosto 2022)DEL 4 AGOSTOORE 10:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. ANCORA FORTI DISAGI SULLA VIA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA LUNGHE CODE TRA VIA LAURENTINA E POMEZIA IN DIREZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE PREVALENTEMENTE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA-FIUMICINO E LA COLOMBO. PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULL’AURELIA SEGNALIAMO CODE TRA MALAGROTTA E CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE PALIDORO. TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA PRATO DELLA CORTE E L’ALLACCI AMENTO COL GRA IN ENTRATA. CODE SULLA VIA APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN ...