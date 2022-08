Un revival di The Office è impossibile, un ex attore del cast: “Deve essere una scelta creativa, non finanziaria” (Di giovedì 4 agosto 2022) Un revival di The Office è impossibile secondo un ex attore del cast. BJ Novak, che ha interpretato Ryan Howard nella serie originale, spegne le speranze dei fan. Dopo 201 episodi in nove stagioni, la comedy NBC, girata come un falso documentario, si è conclusa con un episodio che ha chiuso tutte le storyline. La maggior parte dei dipendenti della Dunder Mifflin Paper Company se ne sono andati: il maldestro capo Michael Scott (Steve Carell) ha sposato la donna che amava e si è trasferito in Colorado alla fine della settima stagione, tornando per un cameo nel finale di serie; Pam (Jenna Fischer) e Jim Halpert (John Krasinski) hanno lasciato Scranton per trasferirsi ad Austin; l’ex assistente del manager regionale Dwight Schrute (Rainn Wilson) è diventato manager e ha sposato Angela (Angela Kinsey); e ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 agosto 2022) Undi Thesecondo un exdel. BJ Novak, che ha interpretato Ryan Howard nella serie originale, spegne le speranze dei fan. Dopo 201 episodi in nove stagioni, la comedy NBC, girata come un falso documentario, si è conclusa con un episodio che ha chiuso tutte le storyline. La maggior parte dei dipendenti della Dunder Mifflin Paper Company se ne sono andati: il maldestro capo Michael Scott (Steve Carell) ha sposato la donna che amava e si è trasferito in Colorado alla fine della settima stagione, tornando per un cameo nel finale di serie; Pam (Jenna Fischer) e Jim Halpert (John Krasinski) hanno lasciato Scranton per trasferirsi ad Austin; l’ex assistente del manager regionale Dwight Schrute (Rainn Wilson) è diventato manager e ha sposato Angela (Angela Kinsey); e ...

